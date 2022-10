Pandemia obrigou Refood a reinventar-se

Tinha 59 anos quando por causa da crise financeira e de ter ficado sem trabalho teve uma ideia para combater o desperdício e fazer chegar comida a quem como ele ficou sem rendimento e em dificuldades. “Apercebi-me que era altura de fazer um balanço sobre o que tinha feito ao longo destes anos pelo planeta e pelos outros. O balanço não foi muito positivo. Sempre trabalhei para o meu benefício e a decisão de fazer algo pelos outros ganhou forma”, afirma Hunter Halder.

Era quase um paradoxo o momento que estava a viver. Na precisa altura em que ficou sem rendimentos percebeu que tinha de fazer alguma coisa pelos outros. E pouco tempo depois de a Refood estar a funcionar era, entre os órgãos sociais da associação sem fins lucrativos, “o único voluntário que não tinha nenhum rendimento”, confessa. As ajudas para pagar as faturas vinham de amigos e também da filha mais velha que inspirou a ideia do projeto Refood, Mayara (ver Caixa).