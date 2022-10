Portugal alcança recorde de cinco dias sem produção das grandes centrais termoelétricas

O sistema elétrico nacional alcançou um novo recorde, com 111 horas consecutivas, praticamente cinco dias seguidos, de consumo de energia sem qualquer contributo das grandes centrais termoelétricas a carvão e a gás natural, informou a REN - Redes Energéticas Nacionais em comunicado.

Este feito aconteceu entre os dias 24 e 28 de dezembro, com um forte contributo das renováveis, mas também da importação de Espanha (que registou igualmente uma elevada produção eólica). "Neste período o sistema foi abastecido a partir de produção eólica com 47%, hídrica 19%, importação 17%, fotovoltaica com 2% e os restantes 15% de cogeração e biomassa", explica a REN.

O anterior período máximo sem térmica convencional tinha ocorrido em abril de 2018, totalizando 88 horas.

Este ano, a contribuição do carvão para o abastecimento o consumo de eletricidade foi de 4%, quando habitualmente ultrapassava os 20%.

Para João Conceição, administrador operacional da REN, “estes dados revelam a robustez do sistema eléctrico nacional, pois quando é necessário ajustar a diferentes fontes de produção, estas ficam disponíveis, em condições competitivas de mercado, assegurando a segurança e a fiabilidade do abastecimento”.

Recorde-se que a EDP fechará em janeiro a termoelétrica a carvão de Sines, que é atualmente, com cerca de 1200 megawatts (MW), a maior central elétrica do país. Também em 2021 será encerrada a central a carvão da Tejo Energia no Pego (Abrantes).

O país permanecerá com várias centrais termoelétricas alimentadas a gás natural, que durante vários anos ainda funcionarão como "backup" do sistema elétrico, assegurando capacidade de resposta nos períodos de indisponibilidade das fontes renováveis.