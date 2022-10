Governo reúne-se segunda-feira com sindicatos para negociar aumentos dos funcionários públicos

O secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, agendou para a próxima segunda-feira, 4 de janeiro, várias reuniões com os representantes dos sindicatos da Administração Pública e em cima da mesa estarão as negociações salariais para 2021.

As reuniões, segundo a nota de agenda divulgada pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (AP), servirão "para a negociação dos aumentos salariais na AP para 2021 e revisão da portaria que regulamenta a tramitação do procedimento concursal de recrutamento".

A primeira reunião no Ministério, às 9h, será com a Frente Comum (CGTP), seguindo-se às 10h30 a Frente Sindical e às 12h a FESAP (afeta à UGT).

Atualmente a remuneração mínima dos funcionários públicos é de 645 euros, ou seja, mais 10 euros do que o salário mínimo nacional, sendo que para este está assegurado um aumento de 30 euros em 2021, para os 665 euros.