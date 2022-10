E o próximo unicórnio criado em Portugal é...

A Sword Health ainda não junta nove zeros à direita do um, mas lidera o ranking das empresas portuguesas inovadoras que mais cresceram em 2020, segundo o relatório da Building Global Inovators (BGI) e o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT Digital). Será este negócio criado em torno da fisioterapia o próximo unicórnio português? “Tendo em conta a valorização e o crescimento do sector das tecnologias da saúde, rapidamente vamos lá chegar. E quando digo ‘rapidamente’, estou a referir-me a 12 ou 18 meses. Ter valorização de unicórnio é um resultado do impacto gerado em pacientes e sistemas de saúde e não deve ser um objetivo. Os americanos dizem que é uma métrica de vaidade”, explica Virgílio Bento, líder da startup.

