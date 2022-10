Brisa prevê investimento de 55 milhões de euros nas autoestradas para 2021

Depois de um ano em que não foram concretizados todos os investimentos previstos, fruto do impacto da covid-19, a Brisa Concessão Rodoviária prevê investir no próximo ano 55 milhões de euros em obras de renovação e manutenção das autoestradas que gere.

Apesar de as taxas de portagem não sofrerem aumentos durante o próximo ano, a Brisa vai investir mais cerca de 6% em relação ao investimento feito em 2020, ano em que foram gastos 52 milhões de euros, informou a empresa em comunicado.

As principais obras a realizar, adiantou a Brisa, são a continuação do alargamento do sublanço Águas Santas-Ermesinde (A4/A3), a reformulação do nó de Ermesinde, na A4–Autoestrada Porto/Amarante, a beneficiação do pavimento nos Sublanços Torres Novas (A1/A23) – Fátima (A1), Elvas Poente - EN246 (A6) e Montijo – Pinhal Novo (A12), bem como beneficiações nas autoestradas A1, A2 e A5, reabilitação de viadutos nas autoestradas A1, A2 e A3, estabilizações de taludes nas autoestradas A1, A2 e A9 e instalações de barreiras acústicas nas autoestradas A1, A2 e A4.

"Este plano de investimento na rede está em linha com a prática da Brisa de realização de obras para melhoria contínua dos níveis de serviço prestado e de segurança rodoviária, bem como de melhoria do conforto e comodidade para os clientes das autoestradas", refere a empresa no seu comunicado.

Em 2021, as 364 taxas de portagem da principal rede de autoestradas do país, concessionada à Brisa Concessão Rodoviária, irão manter-se inalteradas, face aos valores praticados em 2020.