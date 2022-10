12 desafios para o emprego em 2021

Estancar a escalada do desemprego, capitalizar as vantagens do teletrabalho mitigando os seus possíveis efeitos nefastos, garantir rendimentos de subsistência a quem não tem proteção social, regular e reorganizar as novas formas de trabalho, gerir equipas dispersas ou reforçar a promoção da saúde mental nas empresas são alguns dos grandes desafios em matéria de emprego no próximo ano. Seis especialistas de áreas distintas — João Cerejeira, economista do trabalho, os advogados e especialistas em Direito do Trabalho Guilherme Dray e Maria do Rosário Palma Ramalho, a psicóloga Teresa Espassandim e os recrutadores Álvaro Fernandéz e José Miguel Leonardo — identificam, a pedido do Expresso, os grandes desafios do mercado de trabalho para o próximo ano.

