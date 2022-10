Indústria. Bicicletas ainda pedalam para dois recordes em 2020

Os fabricantes de bicicletas ainda estão a pedalar para fechar o ano com dois recordes. Apesar de "as contas de 2020 estarem por encerrar, os indicadores são positivos e tudo indica que os dois milhões e 700 mil bicicletas produzidas e os mais de 400 milhões de Euros de Exportações de 2019, serão batidos em 2020", diz a ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, também a celebrar "a melhor década de sempre".

"Nem mesmo a paragem da economia motivada pela covid-19 impediu a fileira de crescer", sublinha esta associação no balanço de um no que "arrancou pujante" e viu a procura de bicicletas, enquanto meio de transporte ecológico e capaz de promover o isolamento social dar gás às empresas portuguesas que em alguns casos cresceram a três dígitos face a 2019, muito pelo impulso dos mercados do Norte da Europa "que encontram em Portugal um fornecedor fiável, dotado de tecnologias de ponta e a uma cadeia de distribuição curta, capaz de entregar em poucos dias", diz a associação.

É verdade que a pandemia forçou o sector a fechar e "a passar de cem para zero, em dois ou três dias”, como recorda Gil Nadais, secretário geral da ABIMOTA. No entanto, a retoma da atividade trouxe boas notícias para o setor: “Foram quase dois meses de paragem, mas entramos em franca recuperação e apesar de todos os obstáculos, que tivemos e certamente ainda vamos ter que ultrapassar, o setor regista crescimentos largamente superiores a 2019", acrescenta, destacando que "até ao final de Outubro passado, estávamos já com mais de 90 por cento da totalidade dos números do ano anterior", diz Gil Nadais.

A alicerçar o otimismo, a indústria vive o final do ano sem qualquer derrapagem na produção e com uma procura constante. Se num ano “normal” o último trimestre seria fundamentalmente dedicado a trabalhar para stock e manutenção das linhas, com o pico da procura no primeiro trimestre, 2020 foi diferente: não registou essa sazonalidade e os meses que normalmente teriam menos pressão, mantiveram as empresas a funcionar em pleno.

Atenção aos novos desafios

Em 2010, as exportações do setor valiam 150 milhões de euros, mas com uma tendência de crescimento sustentado que acelerou a partir de 2014, para um registo de 227 milhões de euros, valor que quase duplicou nos últimos cinco anos.

A criação da marca Portugal Bike Value, que visa promover a fileira portuguesa das duas rodas, em 2014/15 foi o catalisador desta “aceleração”, explica Gil Nadais ,certo de que “este crescimento e, sobretudo o reconhecimento internacional do setor português, deve-se a todo o trabalho realizado, que afirmou Portugal como destino de qualidade, inovação e empreendedorismo.”

Com uma atividade de promoção intensa além-fronteiras, Portugal Bike Value contribuiu para dois momentos fundamentais para a indústria Portuguesa das duas rodas, em 2020. Em agosto, o Eurostat colocou Portugal na liderança da produção europeia de bicicletas e, em Novembro, o Portugal Bike Value venceu os prémios EEPA (European Enterprise Promotion Awards).

Quanto à próxima década, Gil Nadais fala de "novos desafios para o setor": Responder à necessidade de encurtar cadeias de distribuição, ao aumento de procura por parte do mercado internacional e, sobretudo, a novas tendências de mobilidade, vão obrigar esta indústria a manter o investimento na tecnologia e na inovação, resume.