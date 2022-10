Drones que transportam órgãos humanos? Há investigadores portugueses a trabalhar nisso

Enfermeiro de profissão, Fábio Rodrigues conhece bem os números envolvidos na entrega de um órgão a quem necessita de um transplante. E dá um exemplo conhecido em Portugal: de carro, uma viagem de Lisboa ao Porto demora mais de duas horas; num avião da Força Aérea, a viagem demora minutos, mas as autorizações e a logística podem implicar uma ou duas horas de espera até à descolagem. E cada segundo desperdiçado conta: “O tempo que demora a transportar determina o tempo de vida útil do órgão”, diz o jovem enfermeiro. Como é que se poderia encontrar uma solução para reduzir custos e demoras da entrega de órgãos para transplante? Os investigadores que participam no projeto BioHope sabem a resposta. E esperam poder dá-la dentro de cinco anos com o lançamento dos primeiros drones não tripulados que transportam órgãos humanos para transplantes.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler