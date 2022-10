Brexit. O regresso da alfandega é "mais uma carga de trabalhos", diz indústria têxtill

Com o Brexit, a indústria têxtil portuguesa enfrenta 2021 com novas preocupações. É que mesmo depois de ter sido garantido um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, as exportações lusas passam a ter uma nova alfândega e isso significa "mais uma carga de trabalhos para as empresas e um novo custo de contexto” que implicará novas obrigações financeiras, sublinha Mário Jorge Machado, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

“O necessário são acordos de liberalização das economias, do comércio e dos serviços”, revertendo de alguma forma o caminho “que o senhor Donald Trump decidiu empreender ao longo dos quatro anos que foi presidente dos Estados Unidos”, por isso o que está a acontecer agora, com o Reino Unido, "vai contra aquilo que a economia global precisa", diz o empresário e dirigente associativo em declarações ao jornal T, da ATP.

Mas ter garantido um acordo entre Londres e Bruxelas é positivo e Mário Jorge Machado destaca dois pontos "de grande importância" para o sector que lidera: não vão surgir novas tarifas às exportações para o Reino Unido e é exigida uma dupla transformação para que os produtos sejam considerados de proveniência britânica, o que significa que qualquer produto que entre no Reino Unido só poderá ser considerado de proveniência britânica se passar por duas transformações industriais, o que garante alguma proteção face à concorrência asiática,

E para esta conquista, Mário Jorge Machado sublinha que foi decisiva a "forte pressão" da Euratex (federação têxtil europeia onde integra a direção) sobre a Comissão Europeia.

No final, diz, para além da questão alfandegária, tudo indica que o comércio entre os países da União Europeia e o Reino Unido vai manter-se no ponto em que se encontra neste momento. Mas, ainda é preciso garantir que tudo seja ratificado no acordo final que ainda está a ser debatido entre os dois lados do Canal da Mancha.