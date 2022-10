460 empresas deviam ter planos de igualdade de género para 2021. Só 137 o apresentaram

Os números são do Governo e foram divulgados pelo Jornal de Negócios: há 460 empresas que deveriam apresentar planos de igualdade, em que provem que estão a tentar alcançar igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Ora, só 137 dessas sociedades entregaram tais planos, como estavam obrigadas. Ou seja, apenas 30% do universo cumpriu.

Segundo os dados fornecidos ao Jornal de Negócios pelo gabinete da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, as empresas mais incumpridoras são as do Setor Empresarial do Estado e do Setor Empresarial Local, ao contrário das empresas cotadas em bolsa, mais respeitadoras (e que divulgam o plano através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários).

Mesmo assim, houve mais entregas destes planos – onde as empresas têm de indicar como há igualdade de tratamento e oportunidades de género, como combatem a discriminação e como promovem a conciliação entre vida familiar e profissional – do que no ano anterior. Em 2019, só 12% das empresas tinha cumprido a obrigação.

Só que, mesmo assim, só 30% das empresas cumpriram a obrigação, quando até tinha sido estendido o prazo para a sua divulgação.

A Comissão para a Igualdade no Trabalho irá analisar os planos até 20 de fevereiro, segundo o mesmo jornal.