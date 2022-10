EUA vão autorizar uso de drones à noite e o voo sobre pessoas

A Administração Federal da Aviação dos EUA (FAA) aprovou a alteração das regras para uso de drones. Com as novas regras, torna-se possível o voo de drones sobre multidões ou durante noite – desde que estes veículos voadores não tripulados estejam equipados com sistemas de identificação que comunicam localizações por rádio. No circuito da indústria aeronáutica, há quem acredite que as novas regras poderão funcionar como rampa de descolagem para novos serviços de entrega de encomendas ao domicílio, que algumas marcas sonantes já começaram a preparar.

Com os novos regulamentos, todos os drones com um peso superior a 250 gramas terão de ser equipados com identificadores que comunicam por rádio com as autoridades. Os drones com pesos inferiores a 250 gramas poderão voar sobre multidões – mas apenas se estiverem igualmente equipados com estes identificadores de rádio, informa a Reuters.

Os mesmos regulamentos ainda contemplam algumas situações excecionais para o sobrevoo de drones de maior dimensão sobre multidões.

Os voos noturnos também vão passar a ser autorizados, mas apenas quando os veículos voadores estiverem equipados com sinalização luminosa, para evitar colisões.

As novas regras de uso de drones deverão entrar em vigor dentro de 60 dias, sendo que os fabricantes destes veículos aéreos não tripulados deverão começar a vender drones já equipados com identificadores de rádio dentro de 18 meses.

Steve Dickson, diretor da FAA, justifica as novas regras com a necessidade de compatibilizar drones com outros veículos voadores no mesmo espaço aéreo. O responsável pela autoridade de aviação americana acredita que as novas regras vão contribuir para que, no futuro, “se comece a ver de forma rotineira operações com drones na entrega de encomendas”.

Walmart, Amazon e Alphabet (que detém a Google) figuram entre as empresas que já têm licenças para operar no futuro segmento de entregas de encomendas.