Bancos apertam o cerco a Isabel dos Santos com ação judicial no dia de Natal

O Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos e o BCP avançaram com uma nova ação contra a empresária angolana Isabel dos Santos. A ação de execução deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa precisamente no dia de Natal, 25 de Dezembro, segundo os registos do portal Citius.

