Porto subaluga imóveis à classe média

A Câmara do Porto aprovou, esta semana, a revisão das rendas a pagar pelas famílias de rendimentos intermédios que se candidatem a habitação ao abrigo do ‘Porto com Sentido’. O programa lançado em maio previa escalões de rendas e tetos máximos por freguesias, “diferenciação eliminada para melhor responder às falhas do mercado habitacional”. O ajustamento ao nível das rendas é justificado por Pedro Baganha, vereador do Urbanismo, com o agravamento da crise pandémica e quebra de rendimentos da classe média, que não irá implicar, contudo, alterações ao investimento municipal de €4 milhões, até 2022, em cerca de mil habitações a colocar no mercado a rendas acessíveis.

Na nova tabela, o limite máximo do valor da renda será de €480 para T0 e T1, €780 para T2 e €950 para um T3 ou tipologias superiores. Os candidatos a casa podem apresentar propostas inferiores aos limites previstos, embora o valor proposto seja um dos critérios de hierarquização das candidaturas. O valor inicial do aluguer é o apresentado pelo senhorio e aceite pelo município, tendo os contratos uma duração de três a cinco anos, “renováveis por igual período” por acordo entre inquilinos e senhorios.