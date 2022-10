50 perguntas e respostas para compreender a economia em 2021

001 O novo aeroporto de Lisboa vai sair do papel?

A questão do novo aeroporto de Lisboa promete arrastar-se e por agora ninguém garante que irá arrancar em 2021. O ministro das Infraestruturas anunciou que vai fazer um estudo de avaliação ambiental estratégica, mas não disse quando o irá fazer e quais serão as consequências. Na prática pode tudo voltar à estava zero. Entretanto, a pressão para que a obra avance é grande por parte da ANA, do sector e dos empresários do turismo. José Luís Arnaut, presidente do conselho de administração da concessionária, assegurou recentemente que a ANA está pronta para arrancar em abril. O receio é que quando a retoma acontecer, a partir de 2025, Portugal volte a ter um aeroporto de Lisboa congestionado. Fica no ar a questão: será que Alcochete voltará a estar em cima da mesa?