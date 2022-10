Cremes açorianos à conquista da China

Com poucos meses de vida, a Ignae já tinha conquistado o rosto de celebridades como Kim Kardashian e Bella Hadid, que fizeram tratamentos com os cremes à base de ingredientes do ecossistema do Vale das Furnas, em São Miguel, para se prepararem para a icónica Met Gala, em Nova Iorque, em maio de 2018. Agora, cerca de dois anos depois do lançamento no final de 2017, a marca açoriana de cosmética de luxo prepara a expansão, focada na China e alicerçada no lançamento de novos produtos e no comércio eletrónico. “O consumidor asiá­tico está no top-of-mind de todas as marcas de luxo e os millennials chineses representam 40% deste tipo de consumo. Quando olhamos para o mercado da beleza de luxo, a China, em 2023, será o maior mercado e ultrapassará a liderança dos Estados Unidos, enquanto o terceiro maior será o Japão”, refere Claire Chung, a recém-nomeada CEO da Ignae, que soma no seu currículo o lançamento na China de cerca de 200 marcas de luxo internacionais e a direção-geral da Net-a-Porter China, entre outros cargos no sector.

As tendências na indústria do luxo ditam também a capitalização das características da Ignae, cujos produtos têm por base o colostro bovino das vacas açorianas, a água termal das Furnas, o mel dos Açores e a camélia japónica do parque Terra Nostra. “Há uma grande mudança na cosmética de luxo na direção dos consumidores mais jovens, que são muito mais conscientes e querem saber o que está nos produtos. Vemos isto também no mercado asiático, onde os consumidores de luxo estão na faixa etária dos 20 anos, entrando no consumo de beleza com uma idade mais jovem do que no resto do mundo. Isto está a direcionar as novas marcas de nicho para um território mais consciente”, justifica Claire Chung.