Leilão 5G: preço oferecido pelas faixas dos 1800 MHz já supera o dobro do valor inicial

O site da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) deu a conhecer ao final da tarde desta quarta-feira o balanço do segundo dia de licitações do leilão das redes móveis de quinta geração (5G). Na faixa dos 900 MHz, não houve qualquer alteração verificada desde o dia anterior, mas na faixa dos 1800 MHz tem havido uma disputa acesa entre operadores que já levou o preço por lote a superar o dobro inicial com que se iniciou o leilão. Nesta primeira fase, apenas as faixas destinadas a novos operadores estão em leilão.

O leilão arrancou na terça-feira com um valor base fixado em 4 milhões de euros para cada um dos três lotes da faixa dos 1800 MHz que a Anacom colocou em leilão. Depois de mais 6 rondas durante o segundo dia de leilão, as licitações dos operadores interessados elevaram o valor a pagar por cada lote para 10,403 milhões de euros.

Na faixa dos 900 MHz, o valor de licitação para o único lote que foi a leilão mantém-se inalterado desde ontem: 30 milhões de euros – um valor que é idêntico ao custo de partida definido pela Anacom.

O site da entidade reguladora não apresenta qualquer indicação de fecho de leilão, e as licitações para estas duas faixas podem não ter parado por aqui. O mesmo site refere apenas que só volta a disponibilizar informação sobre o leilão no dia 4 de janeiro.

A Anacom rejeita fazer qualquer comentário sobre a data de fecho desta fase do leilão, por estar obrigada a respeitar a confidencialidade sobre o processo em curso.

A data de fecho das licitações para estas duas faixas de frequências é especialmente importante pelo facto de o leilão apenas poder avançar para as faixas mais valorizadas para o 5G, depois de terminada esta primeira fase exclusiva para novos operadores. O regulamento não estabelece uma data final para o encerramento das duas fases do leilão.

A Anacom levou a leilão 58 lotes nas faixas de frequências dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Entre as faixas que devem captar maior atenção figuram os 700 MHz e os 3,6 GHz, que são consideradas as principais para o lançamento das primeiras redes de 5G.

As faixas de 900 MHz e 1800 MHz que foram leilão através de uma “via” exclusiva para novos operadores servem essencialmente para comunicações de voz e transmissão de pequenos volumes de dados.