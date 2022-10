Défice público diminui no terceiro trimestre, mas fica em 4,9% do PIB nos primeiros nove meses do ano

A recuperação da economia portuguesa durante o Verão, depois do trambolhão inédito sofrido no segundo trimestre, na sequência do confinamento para travar a pandemia de covid-19, resultou num desagravamento das contas públicas nacionais.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quarta-feira, indicam que no terceiro trimestre o saldo das Administrações Públicas situou-se nos -1.975,6 milhões de euros, ou seja um défice de 3,8% do PIB. Ora, este valor compara com -10,5% no segundo trimestre, aponta o INE.

Ainda assim, o défice das contas públicas nos primeiros nove meses deste ano fixou-se nos 4,9% do PIB, quando no mesmo período de 2019 registava um superávite de 0,7% do PIB.

Uma degradação do saldo das Administrações Públicas que é indissociável da crise na sequência da pandemia de covid-19. As contas públicas ressentem-se tanto de uma redução da receita - com a economia a funcionar muito abaixo do ano passado - como do aumento da despesa, nomeadamente associada aos apoios a famílias e a empresas e ao Serviço Nacional de Saúde.

Olhando em concreto para o terceiro trimestre, o INE aponta que em termos homólogos, verificou-se um aumento da despesa total (8,3%) e uma diminuição da receita total (-9,5%).