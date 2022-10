Banca prepara empresas e famílias para fim das moratórias

As moratórias no crédito deverão terminar em setembro do próximo ano, mas as instituições bancárias estão já a preparar os seus clientes para a retoma dos respetivos pagamentos à banca, avança esta quarta-feira o "Jornal de Negócios".

Por exemplo, o Santander Portugal emitiu este mês de dezembro um nota em que reconhece que as "moratórias de crédito têm sido, para milhares de famílias portuguesas, a principal medida de apoio num momento pandémico, com uma redução dos rendimentos e um futuro incerto". No entanto, deixa o alerta: "Em breve, chegará o momento em que deverão retomar o pagamento das suas prestações de crédito".

Já a Caixa Geral de Depósitos começou a avisar os seus clientes em agosto: "O momento em que terá de pagar as suas moratórias pode parecer distante, mas quanto mais cedo se preparar, menor será o impacto". Na nota publicada este verão, o banco liderado por Paulo Macedo alertava também os clientes para o facto de as moratórias não representarem um perdão de dívidas, mas sim um adiamento no seu pagamento.

Esta terça-feira, Mário Centeno referiu, durante a sua primeira audição como governador do Banco de Portugal na Comissão de Orçamento e Finanças, que "as moratórias atingem uma dimensão significativa, muito maior do que a média da zona euro e a média da União Europeia".