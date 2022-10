Restrições a vistos gold discutidas esta terça-feira em Conselho de Ministros

A proposta de revisão do regime dos vistos gold é discutida esta terça-feira em Conselho de Ministros, e uma das ideias que tem vindo a ser delineada pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação é que os cidadãos estrangeiros que pretendam uma autorização de residência através de investimento em imobiliário tenham de investir em territórios de baixa densidade populacional, avança o "Jornal de Negócios".

Atualmente, o Programa de Autorização de Residência para Investimento estabelece um investimento de, pelo menos, meio milhão de euros para obter autorização de residência, estando este investimento concentrado nas cidades de Lisboa e Porto. Agora, o objetivo do Governo é levar o investimento para o Interior, mas o sector considera que esta não é a melhor altura para fazer alterações.

"Entendemos que é importante criar incentivos para os territórios de baixa densidade e até faz sentido ser mais exigente em Lisboa e no Porto", explicou Reis Campos, presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, ao "Jornal de Negócios". No entanto, avançar agora "é alterar a lei a todo o custo e assinar a sentença de morte para os vistos gold, sem uma consulta ao sector e fazendo tudo à revelia".

Já a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) enviou ao Governo uma proposta para aumentar os valores do investimento exigido, mantendo a capital como uma das cidades para continuar a investir. "Tendo em conta o que está previsto na autorização legislativa, litoral e Algarve ficam de fora e os grandes centros urbanos também. Sabemos que 97% dos investidores desde 2021 quiseram investir no litoral. Isto é o fim o programa", adiantou Hugo Santos Ferreira, vice-presidente da APPII.