Primeiro dia de leilão do 5G confirma que há interessados em entrar no mercado nacional

A Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) deu a conhecer esta terça-feira os resultados do primeiro dia do Leilão das Redes Móveis de Quinta Geração (5G) com o registo de seis rondas de licitação nas faixas específicas para operadores que pretendam entrar no mercado nacional. As licitações ainda não terminaram e não há um prazo máximo definido pelo regulamento – mas a existência destas seis rondas de licitação nestas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz confirma que há mesmo operadores interessados em entrar no mercado português.

Na faixa dos 900 MHz registaram-se seis rondas de licitação e os valores finais ficaram fixados nos 30 milhões de euros. Tendo em conta que o preço do lote único dessa faixa de frequências está fixado em 30 milhões, deduz-se que apenas terá havido uma única licitação. De qualquer modo não há indicação oficial de que as licitações nesta faixa tenham já sido fechadas (e a Anacom está impedida de fornecer mais esclarecimentos devido às regras de confidencialidade), pelo que há a possibilidade de outras licitações surgirem esta quarta-feira ou noutros dias.

Na faixa dos 1800 MHz há três lotes em leilão, com um preço de 4 milhões por cada um. O valor por lote ascendeu a 6,443 milhões de euros ao cabo das seis rondas do leilão. O facto de o valor ter subido leva a crer que há mais do que um interessado naqueles lotes. A Anacom não indicou no seu site qualquer fecho de leilão nesta faixa – e tudo leva a crer que esta quarta-feira há mais licitações.

As faixas dos 900 MHz e 1800 MHz servem especialmente para as tradicionais comunicações de voz e de dados com velocidades mais limitadas. Só depois de concluído o leilão nestas faixas reservadas para novos operadores é que devem ter início as sessões do leilão que são relativas a todas as outras faixas. O regulamento não determina um limite temporal para as licitações nestas duas primeiras faixas, o que significa que não é possível indicar a data em que se devem iniciar as licitações nas restantes faixas.

A Anacom levou a leilão 58 lotes nas faixas de frequências dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz e 3,6 GHz. Entre as faixas que devem captar maior atenção figuram os 700 MHz e os 3,6 GHz, que são consideradas as principais para o lançamento das primeiras redes de 5G.

“Este procedimento de atribuição de frequências foi preparado tendo subjacente os seguintes objetivos de interesse público prosseguidos pela Anacom: a necessidade de promover uma maior concorrência no mercado das comunicações eletrónicas, contribuindo para que os utilizadores obtenham o máximo benefício em termos de escolha, preço e qualidade de serviço, de incentivar a utilização efetiva e eficiente do espectro, bem como de promover a coesão social e do território”, refere um texto de enquadramento da entidade reguladora.

Em contrapartida, Altice, Nos e Vodafone criticaram por mais de uma vez o regulamento do leilão, devido à reserva de espectro (nas duas faixas em leilão esta terça-feira) e da imposição do roaming nacional, que obriga a abrir as redes móveis a novas empresas mediante compensações previamente acordadas.