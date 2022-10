No Parlamento, Centeno critica Novo Banco, alerta Montepio e desafia bastonária dos Contabilistas

O Novo Banco não devia ter posto 2 milhões de euros de lado no ano passado para pagar prémios à gestão em 2022. A nova legislação a ser preparada pelo Banco de Portugal nada muda em relação à propriedade do Banco Montepio, atualmente detido pela associação mutualista com o mesmo nome, mas é preciso garantir que os donos de bancos têm capacidade financeira para fazer face a necessidades de capital. E se a bastonária da Ordem dos Contabilistas tem provas de que houve bancos a pressionar para falsificações aquando do acesso às linhas de crédito garantidas pelo Estado, então deve entregar provas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler