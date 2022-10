Cem mil trabalhadores com contrato individual passam a poder beneficiar da ADSE

Com um impacto anual de 67 milhões de euros nas receitas da ADSE, o Conselho de Ministros aprova esta terça-feira a entrada de 100 mil trabalhadores no sistema de proteção na doença da função pública. Há muito reivindicada pelos sindicatos e pelos trabalhadores, a medida abrange os trabalhadores com contrato individual nos hospitais EPE, universidades e outras instituições públicas.

Com a aprovação do diploma, a inscrição na ADSE deixa de estar dependente do tipo de contrato, mas sim da natureza pública do cargo que o trabalhador ocupa e, claro, da sua vontade. O prazo, no entanto, é limitado, explicou ao "Público" a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão: "Todas as pessoas que até agora não tinham o direito de aderir e passam a ter, têm seis meses para aderir".

"Todas as pessoas que eram precárias e passam a ter contrato de trabalho, seja ele contrato individual de trabalho (CIT) ou contrato de trabalho em funções públicas (CTFP), também podem aderir", referiu Alexandra Leitão, acrescentando que "quem já tiver renunciado em momento anterior não tem um novo prazo".

Dos 100 mil trabalhadores que poderão aderir à ADSE, 60 mil trabalham nos hospitais EPE. Se todos os trabalhadores abrangidos quiserem aderir à ADSE, e tendo em conta os 3,5% de desconto exigido, a medida terá um impacto positivo de 67 milhões nas receitas da ADSE. "O impacto dependerá de quantos trabalhadores decidam inscrever-se", adiantou a tutela.

Dependendo do volume de inscrições, a entrada poderá ser feita de forma faseada. "Isso não significa que seja primeiro a saúde e depois outra área ou primeiro o hospital A e depois o B. É um faseamento para permitir à ADSE absorver estes novos beneficiários", esclareceu Alexandra Leitão. "Vamos imaginar que no primeiro mês só se inscrevem duas ou três mil pessoas, elas podem entrar imediatamente porque não é um número elevado. Coisa diferente é se, no primeiro mês, 70 mil pessoas se inscreverem, aí será preciso ir gerindo esse faseamento até por razões de acomodação administrativa", acrescentou.