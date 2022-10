Taxa de dois euros por passagem aérea começa a ser aplicada em Portugal em julho

A partir de 1 de julho, quem chegar ou sair de Portugal por avião ou por cruzeiro terá de pagar uma taxa de carbono no valor de dois euros. A medida aprovada no Parlamento no âmbito do Orçamento do Estado para o próximo ano será regulamentada já em janeiro e começará a ser aplicada a partir do segundo semestre, avança esta segunda-feira o "Público".

A taxa de carbono aplica-se aos passageiros "de viagens aéreas, marítimas e fluviais" que cheguem ou saiam de Portugal. As crianças até aos dois anos ficam isentas do pagamento da referida taxa e ficam também de fora as viagens realizadas entre cidades do país e viagens fluviais realizadas no âmbito do transporte público de passageiros.

Segundo os cálculos do "Público", feitos com base em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) e da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), se a taxa tivesse sido aplicada em 2019 a medida teria gerado cerca de 103 milhões de euros. As receitas da taxa vão reverter a favor do Fundo Ambiental, sem prejuízo, segundo a proposta aprovada, "do direito a uma comparticipação por parte das entidades que participem na cobrança da taxa".

A medida já gerou, no entanto, reclamações por parte das companhias aéreas. Para a Easyjet, a taxa "não apenas expõe a indústria a mais dificuldades financeiras no meio da atual crise covid-19, mas também não dá a resposta necessária aos desafios ambientais", devendo ser "cobrada por voo e não por passageiro, reconhecendo que voos mais cheios são realmente mais eficientes".

Já a Ryanair considera "ridículo" que "durante a pior crise que a indústria alguma vez enfrentou o Governo português esteja a impor mais barreiras à sua recuperação". Para a companhia aérea, a taxa em questão "não tem qualquer tipo de efeito na redução das emissões de CO2".