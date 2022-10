O regresso à vida de bairro nas cidades portuguesas

Cidades e vilas estão a desenhar novos modelos de vida, procurando estabelecer habitações rodeadas por amplos parques naturais, com ligação ao comércio, serviços, espaços de lazer e cultura. A vida de bairro começa a ser resgatada, num processo ainda lento, que começou antes da pandemia, mas foi acelerado pela crise sanitária.

Oliveira de Azeméis é uma dessas cidades “em transição, que quer manter memórias e percursos de vida, dinamizando a vida de bairro”, afirma José António Lopes. O arquiteto que projetou o Parque Verde de Oliveira de Azeméis, a partir de uma quinta do início do século XX com cinco hectares, explica que a propriedade “está mesmo no centro da cidade e permite criar percursos pedonais entre os vários bairros”. Apesar de estar rodeada de edifícios construídos em altura e de algumas moradias com logradouro, “notava-se a ausência de um espaço verde comum, no centro urbano”, capaz de “promover saúde e bem-estar de residentes e visitantes”. A nova área verde, localizada na antiga Quinta dos Borges, estruturada em moldes contemporâneos, imagina o parque como polo de resiliência ambiental, criando espaços de recreio e lazer, com a valorização do património natural. “Ao mesmo tempo que prevê a requalificação do edificado existente, que será adaptado para espaços de restauração, estruturas e equipamentos de desporto, bem como zonas de repouso, num projeto que preservará e respeitará o legado urbanístico”, explica o responsável.