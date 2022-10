Emprego. Partilha de trabalhadores pode ser alternativa ao lay-off

O conceito é simples: empresas com atividade suspensa ou significativamente reduzida devido à pandemia cedem, temporariamente, trabalhadores a outras com escassez de mão de obra. Os gurus da gestão já batizaram o movimento, que tem vindo a ganhar adeptos na Europa e nos Estados Unidos, de redeployment (realocação de trabalhadores) e garantem que beneficia todos. Quem cede não tem trabalhadores parados, nem encargos com eles. Quem os recebe vê resolvido o problema da escassez de profissionais. Já os trabalhadores, permanecem ativos, ganham novas competências e mantêm o seu rendimento. Em Portugal, embora existam transferências pontuais de trabalhadores entre empresas, o fenómeno não tem ainda escala como noutros países. Mas há quem defenda que, ganhando dimensão, esta é uma alternativa ao lay-off.

A pandemia afetou severamente as economias mundiais e o mercado de trabalho. De forma transversal, com maior ou menor expressão, nos vários países o Estado tem financiado a manutenção do emprego apoiando as empresas com medidas como o lay-off. Mas há países onde as associações empresariais têm ido mais longe. Em França, a Vénétis, uma associação empresarial que agrega 300 pequenas empresas, criou uma plataforma que permite a partilha de trabalhadores entre os associados com base no conceito de “tempo compartilhado”. Empresas com atividade reduzida emprestam profissionais a outras, garantindo que estes se mantêm ativos, com remuneração completa, ao mesmo tempo que acumulam novas competências.