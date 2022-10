Covid-19. Quem tem primeiro as vacinas? Já há uma guerra de lóbis aberta nos EUA

Em toda a América, as empresas dos mais variados setores estão a fazer lóbi com os Estados e o Governo Federal para serem as primeiras a terem vacinas para os seus trabalhadores. Os argumentos valem para todos os gostos.

Mas as vacinas não vão chegar para todos nesta primeira ronda. Na linha da frente para serem vacinados, estão, como em quase todos países, os profissionais de saúde, idosos, idosos em lares e centros de vida assistida. Mas a grande batalha que está agora a marcar a agenda é quem se segue.

E é neste tabuleiro que os lóbistas começam a atuar junto dos Estados e do Governo Federal.

O governo deverá começar a enviar vacinas para comunidades em toda a América para aqueles que designou como trabalhadores essenciais e depois para os restantes, num país onde já morreram cerca de 310 mil pessoas devido ao coronavírus.

Um grupo consultivo sobre a vacinação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças votará este domingo sobre como definir as prioridades dos próximos grupos a vacinar. Para já, tudo indica que deverá ser dada prioridade aos trabalhadores em atividades essenciais.

Segundo revela o Washington Post, o Governo federal norte-americano prevê que o número de trabalhadores essenciais ascenda a 87 milhões em dezenas de setores de atividade, incluindo muitas pessoas de cor e baixos salários. Uma tarefa que terá de passar por estabelecer critérios equitativos de acesso, mas que está a gerar uma competição enorme, refere o jornal.

"A lista do governo é tão ampla que inclui desde meteorologistas até operadores de campos de tiro", refere o Washington Post, e em todos os 50 Estados os critérios e prioridades podem ser diferentes. Cada um deverá definir o plano de vacinação e quem está na segunda, terceira linha do mesmo.

“É quase como uma luta de luta livre, onde muitos interesses querem deixar claro que as pessoas que eles representam têm muitos trabalhadores essenciais”, disse Jonathan Slotkin, diretor médico da Contigo Health, que lidera parcerias entre grandes empresas e os sistemas hospitalares. Slotkin refere mesmo que se está a assistir a um "apetite voraz" por parte das empresas para vacinar os seus empregados.

Numa pesquisa feita em dezembro pela Fundação Família Kaiser ficou a saber-se que 30 Estados ainda estavam a desenvolver quais seriam depois da primeira linha da frente na vacinação - profissionais de saúde e idosos - a quem davam prioridade.

Entre os trabalhadores do sector financeiro, a American Bankers Association, está a pressionar o Governo a dar prioridade aos funcionários dos bancos que interagem com o público. E, ao seu lado, os operadores da Bolsa de Valores de Nova Iorque, também querem o mesmo, até porque trabalham num espaço comum.

Também as cadeias de supermercado, as industrias de frio, embalagem de carne entre outras, reivindicam estar na segunda linha de vacinação, até porque têm estado mais expostos, não podendo trabalhar de casa, como refere uma fonte ao Washington Post.

A conhecida cadeia, Walmart, um dos maiores empregadores privados do EUA, quer também distribuir vacinas aos seus trabalhadores e está mesmo a fornecer equipamento e gelo seco às suas farmácias (5000) para que estas possam armazenar as doses de vacinas, disse o médico da empresa, Tom Van Gilder em comunicado.

O turismo, que não está nas prioridades do Governo, é outro dos exemplos citados. Por exemplo na Flórida, o setor argumenta com a necessidade de regressar ao normal, restaurar o emprego e voltar a ter receitas turísticas - fazendo com que a pressão lóbista também exista ao nível da Associação de Restaurantes e Hospedagem da Flórida e até da Disney.

A influência para que os trabalhadores das suas empresas sejam considerados grupos essenciais nos planos de vacinação é transversal a quase todos os setores de atividade.