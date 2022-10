E se não houvesse TAP? O impacto, os estilhaços, as alternativas e os exemplos lá de fora

Eis a grande questão: o que perderia o país se a TAP fosse à falência? É um retrato que o Governo tem evitado e até agora apenas aflorou. Há, no entanto, algo que para os conhecedores do sector da aviação é evidente: Portugal perderia o hub de Lisboa, as rotas reduzir-se-iam significativamente e as viagens de longo curso diretas — e mesmo alguns destinos na Europa — ficariam limitadas à mínima expressão ou iriam praticamente desaparecer. Perder-se-iam alguns milhares de postos de trabalho e de turistas, nomea­damente os que vêm para estadias curtas. No entanto, parte dos voos iria naturalmente ser substituída por companhias concorrentes: quando há procura, há oferta. Mas já lá vamos.

O Governo e a administração da TAP ainda não quantificaram quanto custaria a insolvência da companhia, embora o cenário não esteja afastado, já que se Bruxelas chumbar o plano de reestruturação a transportadora não consegue sobreviver. “Uma falência descontrolada da TAP teria um custo extraordinariamente elevado e seria superior a manter a empresa a voar.” Esta é, em resumo, a resposta que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, o presidente da TAP, Miguel Frasquilho, ou mesmo os sindicatos dão quando a questão se coloca. E atiram para cima da mesa os números de contribuição da TAP para o PIB (2%), exportações (2,6%), turismo (€3,6 mil milhões) ou fornecedores portugueses (€1,3 mil milhões). A pressão para justificar o resgate da TAP é grande: a intervenção poderá custar ao país €3,7 mil milhões. O ministro da Economia veio dar uma ajuda. “Deixar desaparecer a TAP era como deixar desaparecer a Autoeuropa, ou pior”, afirmou Siza Vieira.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.