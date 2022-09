Sem Ano Novo, AHRESP alerta que os restaurantes precisam dos apoios "que ainda são meros anúncios, mais nada"

A notícia de que os restaurantes têm de fechar às 23h30 na noite de fim de ano, contrariando as expectativas de que o poderiam fazer até à 1h00 da manhã, está a levar a cancelamentos em massa das reservas que tinham sido feitas. Segundo a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), a situação torna ainda mais "urgente" a necessidade de se concretizarem os apoios anunciados pelo Governo e que ainda não sairam do papel.

"De momento, são meros anúncios, mais nada", frisa Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP. "Precisamos que os apoios que foram anunciados a 10 de dezembro pelo ministro da Economia cheguem às empresas, o que não está a acontecer. Estamos a 18 de dezembro e ainda nada foi regulamentado. A cada dia que passa, as empresas vão ficando cada vez mais sufocadas".

Os restaurantes ficaram "desesperados" ao saber que a noite da passagem do ano ia ficar perdida. "Há quinze dias tinhamos conhecimento de que pelo menos se podiam fazer jantares de fim do ano, muitos restaurantes fizeram compras para se abastecer, contrataram pessoal, e afinal já não o podem fazer", faz notar Ana Jacinto, frisando que "estas oscilações constantes a nível de horários e restrições têm causado um impacto negativo tremendo no sector".

Sem querer comentar as "medidas de caráter sanitário, difíceis de tomar" para a época festiva, e que "são as que o Governo considera serem as mais adequadas", a responsável da AHRESP salienta que estas restrições têm de ser consequentes também do ponto de vista económico e pensando nas empresas que são diretamente afetadas. "Com estes entraves todos", o apelo da secretária-geral da associação é o de que os apoios anunciados pelo Governo se concretizem rapidamente, que sejam de acesso fácil e desburocratizado e que não aconteça como "a maior parte dos anteriores, em que se segregaram as micro e pequenas empresas, pois precisamos de ter todas as empresas apoiadas".

Segundo a AHRESP, estes últimos apoios anunciados a 10 de dezembro pelo ministro da Economia são "positivos". Ao contrário dos anteriores "não vêm a conta-gotas", são estruturados de forma a abranger um prazo de seis meses e vêm ao encontro de muitos dos pontos pelos quais a associação batalhava - o reforço do Apoiar.pt com apoios à manutenção dos postos de trabalho, reforço à tesouraria e apoio no pagamento de rendas, além do apoio majorado às atividades encerradas há mais de dez meses, como é o caso das discotecas e bares.

"Mas ainda não estão disponíveis e não chega termos anúncios, precisamos que estes apoios cheguem às empresas e de forma simples e ágil. A cada dia que passa, a situação agrava-se e o que vemos é mais empresas a fechar, a despedir trabalhadores, com rendas e outros encargos por pagar", sublinha Ana Jacinto.

Quase metade dos restaurantes não conseguiram pagar a renda em novembro

De acordo com o que saiu da resolução de Conselho de Ministros esta quinta-feira, foi decidido 'salvar' o Natal e 'sacrificar' mais o Ano Novo. Os restaurantes têm de fechar às 22h30 no último dia do ano e também são obrigados a encerrar às 13h00 nos três primeiros dias de janeiro, podendo ficar abertos apenas para entregas ao domicílio. No Natal, os horários permanecem mais alargados e, segundo explicou António Costa, o objetivo é o de reduzir os contactos na passagem de ano, tendo em conta os riscos de novas infeções que inevitavelmente resultarão com as comemorações de Natal.

"Muitas famílias reservaram ceias de Natal e de fim de ano nos nossos estabelecimentos, poderão fazê-lo no Natal mas no fim do ano já não, os empresários têm tido muitos cancelamentos e estão desesperados", refere Ana Jacinto, lembrando que a própria AHRESP tinha incentivado os consumidores a recorrerem a restaurantes no Natal e no fim do ano por questões sanitárias e de segurança - tendo em conta o alerta emitido pela Direção Geral de Saúde (DGS) acerca da confeção de alimentos nas cozinhas das casas particulares e a necessidade de terem de se acautelar regras especiais neste ambiente de pandemia.

Além destas novas restrições, Ana Jacinto frisa que, em novembro, o panorama do sector já era dramático e que um inquérito conduzido pela AHRESP revelou que 48% dos restaurantes adiantaram "não conseguir aguentar mais dois meses sem apoios robustos", 46% tiveram de recorrer a despedimentos, 45% dos que estão em espaços arrendados não conseguiram pagar a renda no último mês e 65% têm três ou mais meses de renda em atraso.

"É mesmo importante que os apoios cheguem às empresas, não se sabe ainda como vão ser apoiadas nas rendas, na tesouraria ou na manutenção dos postos de trabalho", reitera Ana Jacinto. "Não sei se estes apoios são suficientes e vão segurar as empresas todas, mas precisamos dessa compensação rapidamente".

Olhando para o futuro próximo, a secretária-geral da AHRESP considera: "sabemos que, com a possibilidade de haver uma vacina, vai acontecer a retoma e vai voltar a haver muita procura. A questão é que tipo de oferta e quantos restaurantes vão estar abertos para atender a essa procura".