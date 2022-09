Fim do carvão em Sines resulta em processo milionário contra a EDP

O abandono da produção termoelétrica a partir do carvão em Portugal vai tornar a eletricidade do país mais limpa, mas a transição energética tem os seus custos. E um deles chega agora à EDP sob a forma de litígio com a empresa que tratava da logística da descarga do carvão importado para a central que a EDP tem em Sines.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler