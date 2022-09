Atividade económica continuou a recuperar em novembro, sinalizam indicadores do Banco de Portugal

Apesar do Banco de Portugal (BdP) esperar uma nova contração da atividade económica nacional no quarto trimestre (-1,8% face aos três meses anteriores), os indicadores publicados esta sexta-feira vão no sentido oposto e sinalizam que a recuperação prosseguiu em novembro.

"Em novembro, os indicadores coincidentes mensais para a atividade económica e para o consumo privado voltaram a aumentar face ao mês anterior", lê-se na nota divulgada pelo BdP.

Estes indicadores procuram captar a evolução subjacente à taxa de variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico, ou seja, do Produto Interno Bruto no caso do indicador para a atividade económica, e do consumo privado no caso do segundo indicador.

Os números do banco central revelam que tanto o indicador coincidente para a atividade económica, como o indicador coincidente para o consumo privado, continuam em território negativo, mas em recuperação ininterrupta.

No primeiro caso, os -8% de julho passaram para -7,8% em agosto, -7,4% em setembro, -6,9% em outubro e, agora, -6,3% em novembro. Quanto ao indicador para o consumo privado, os -7,8% de julho, melhoraram para -7,1% em agosto, -6% em setembro, -4,6% em outubro e, agora, -3,1% em novembro.

O banco central deixa contudo um alerta: o perfil mais alisado destes indicadores "condiciona a sua leitura em momentos de inflexão das séries". Recorde-se que no Verão, quando a economia portuguesa já estava a recuperar do trambolhão inédito sofrido no segundo trimestre, estes indicadores não refletiram essa alteração de imediato.