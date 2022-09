TAP perde 100 mil passageiros entre outubro e novembro

Entre janeiro e novembro deste ano, a TAP transportou, de e para os aeroportos do país, cerca de 5,2 milhões de passageiros, uma perda de 11,5 milhões de pessoas, em comparação com o período homólogo de 2019. De acordo com os dados do controlo do tráfego aéreo da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), analisados esta quinta-feira pelo "Jornal de Negócios", a companhia aérea transportou em novembro cerca de 247 mil passageiros, menos 100 mil passageiros do que no mês anterior, registando-se uma quebra de 29%.

Comparando o mês de novembro deste ano com o mês de novembro do ano passado, a variação é ainda mais evidente, já que foi registada uma quebra na procura de 83,2%.

Em abril, a atividade da TAP esteve praticamente parada, tendo em conta as medidas restritivas adoptadas pelos diferentes países. No entanto, revela o relatório da ANAC, em maio já foi registada uma subida do número de passageiros, ainda que em valores muito distantes dos atingidos no ano passado. Em agosto, a companhia conseguiu alcançar os 410 mil passageiros e, a partir desse mês, a procura tem vindo a baixar. A nível nacional, e entre janeiro e novembro, passaram pelos aeroportos nacionais menos 35 milhões de passageiros do que no mesmo período de 2019.

Relativamente ao mês de novembro, a diminuição da procura não é exclusiva da TAP, já que, segundo o regulador da aviação civil, as principais companhias aéreas a operar em Portugal registaram no mês passado quebras na procura. A Ryanair, por exemplo, transportou menos 50,5% passageiros em relação ao mês de outubro, e a Easyjet registou quebras de 68,2%.