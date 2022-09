Sondagem. Portugueses regressam aos locais de trabalho habituais

Da primeira para a segunda vaga, além de se verificarem menos casos de lay-off, também o regime de teletrabalho diminuiu. A conclusão é de um inquérito feito pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o "Público" e para a "RTP".

Em abril, dos 1315 inquiridos, apenas 36% disseram estar a trabalhar no local de trabalho, mantendo as rotinas, à semelhança do que acontecia antes da pandemia. No entanto, o inquérito agora realizado, entre os dias 4 e 11 de dezembro, revela que 82% das pessoas que responderam ao inquérito - que não são as mesmas que responderam em abril - estão a trabalhar no local habitual.

Em relação ao trabalho à distância, 23% diziam estar em teletrabalho em abril e, agora, apenas 10% assumem trabalhar a partir de casa. Em relação ao teletrabalho, é necessário ter em conta que durante a primeira fase de confinamento era obrigatório trabalhar à distância sempre que possível e, agora, durante a segunda fase, o teletrabalho é apenas obrigatório nos concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo.

O inquérito da Cesop conclui ainda que 69% dos inquiridos revelaram ter agora um nível de rendimento semelhante ao que tinham antes de março. No entanto, um quarto dos inquiridos, 26%, disseram ter perdido rendimentos.

Nos últimos 12 meses, a crise económica refletiu-se na dificuldade em pagar as contas: 10% das pessoas questionadas pela Universidade Católica admitiram ter dificuldade em pagar as despesas da água, gás e eletricidade, e 9% têm dificuldades em pagar a renda de casa.