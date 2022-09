Presidente da Ryanair apela à libertação dos slots da TAP, ironiza sobre a injeção de capital e critica atuação da ACT

Michael O´Leary, presidente da Ryanair, deixou vários recados à TAP, ao Governo e à ANA, a quem pediu que baixe as taxas aeroportuárias, numa conferência na Internet sob a pergunta “Haverá retoma sem transporte aéreo?”, promovida pelo Jornal Económico. E apelou à construção do aeroporto do Montijo.

“Gostaríamos que a TAP não continuasse sentada em cima dos slots que controla no aeroporto de Lisboa. Pelos meus cálculos, a TAP vai reduzir a sua operação em cerca de 20%, o que significa que no próximo verão haverá slots disponíveis para um aumento de atividade por parte de outras companhias, que deveriam aceder a iguais aumentos de slots, na ordem desses 20%”, defendeu Michael O’Leary. Os slots são a autorização para aterrar e levantar voo num aeroporto, a determinada hora.



“Libertem esses slots para a Ryanair e para outras companhias que precisam de ter mais para aumentarem a sua atividade em Lisboa", acrescentou. O´Leary defende que isso seria bom para a indústria do turismo em Portugal, uma vez que "aumentaria a concorrência e a capacidade e traria mais turistas a Lisboa”.



O secretário de Estado adjunto das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, respondeu-lhe dizendo que isso não vai acontecer. "Sei que a Ryanair gostava de ter todos os slots da TAP em Lisboa, mas a TAP não vai ceder os slots", afirmou o governante, que também participou na conferência.

Os portugueses nunca mais vão ver o dinheiro que investiram na TAP, atirou, por outro lado, Michael O´Leary, em jeito de provocação. “Vão estourar na cabeça dos contribuintes os 3 mil milhões de euros que estão a ser usados para subsidiar a TAP, que, com a maior probabilidade, será dinheiro perdido", considerou. E sugere que se aplicasse antes esse dinheiro a desenvolver a capacidade dos aeroportos portugueses e a baixar as taxas aplicadas à operação aeroportuária, como incentivo para estimular a retoma durante o verão de 2021. O governo já admitiu que poderá ter de vir a aplicar na TAP mais de 3,7 mil milhões de euros. “Decidiram subsidiar a TAP com três mil milhões de euros, não vão voltar a ver esse dinheiro, e isso não servirá de nada para estimular a retoma dos fluxos turísticos captados para o mercado português, nem ajudará a dinamizar a economia portuguesa”, sentenciou O’Leary.

Taxa ambiental é "muito estúpida"

O presidente da Ryanair criticou duramente a taxa de carbono de dois euros por passageiro, proposta pelo PAN, e aprovada em sede do Orçamento de Estado de 2021. "É muito estúpida", disse. "Portugal não pode ser o único país na Europa a subir as taxas neste contexto". Portugal tem, defendeu, é de baixar as taxas aeroportuárias, sobretudo em 2021.

“Devia seguir a tendência dos mercados europeus, que é descer as taxas cobradas aos turistas que vão entrar em cada país, pelo menos durante o verão de 2021. Isso sim aumentaria a velocidade da recuperação da economia portuguesa". Michael O´Leary esclareceu que tem estado a negociar com a ANA, juntamente com outras companhias aéreas, para tentarmos descer algumas taxas de operação que são cobradas nos aeroportos portugueses.

O secretário de Estado esclareceu que Portugal não foi o único país a criar a taxa de carbono, e deu como exemplo a Holanda que criou recentemente uma taxa ambiental para o setor da aviação em que cobra à volta de 7 euros por passageiro.

Montijo é urgente

O´Leary é um defensor da construção do Montijo e voltou a pôr a tónica na urgência de construir esta infraestrutura. “Abram lá esse aeroporto, porque isso é uma questão mesmo urgente, e nós, na Ryanair voaremos para lá”, garantiu. “Estamos à espera de receber uma encomenda de 120 novos aviões, para começarem a voar nos verões de 2021 e 2022 e por isso queremos colocar uns 20 ou 30 aviões desses a voar para Portugal”, adiantou ainda.

O presidente da Ryanair apelou à existência de leis laborais mais flexíveis em Portugal e criticou a atuação e os raides de inspeção da ACT, apelidando-os de irritantes. A Ryanair tem sido duramente criticada pelos sindicatos e trabalhadores por não respeitar as leis locais. Recentemente foi acusada de estar a fazer um despedimento coletivo ilegal de tripulantes na base do Porto. Numa resposta muito curta e seca, o secretário de Estado disse que, ao contrário do que a O´Leary defende, a ACT não vai deixar de fazer o seu trabalho.