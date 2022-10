Portugália vai mudar de nome para TAP Express

A Portugália, até agora uma companhia secundária na estratégia da transportadora portuguesa, vai ser central na nova TAP. O ministro das Infraestruturas já o fez saber — a Portugália vai duplicar a frota, não vai despedir e vai contratar mais trabalhadores.

Com custos mais baixos, é a ela que a TAP tem recorrido nos últimos meses para sobreviver à escassez de passageiros e à necessidade de corte de despesas. Estima-se que o custo por quilómetro de voos feitos pela Portugália fique 25% abaixo do custo de um voo feito pela TAP. Não obstante, o custo por assento é, em média, 7% mais caro num Embraer da Portugália do que nos A320 Neo usados pela casa-mãe.