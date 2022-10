Novo Banco multado pelo BCE por falhar rácios antes da venda à Lone Star

O Novo Banco foi, no fim de 2018, alvo de coimas de €610 mil aplicadas pelo Banco Central Europeu, o seu supervisor direto, por ter incumprido vários requisitos, incluindo de capital, no período que antecedeu a venda à Lone Star. O banco — que agora se vê a braços com a possibilidade de o Fundo de Resolução (FdR) não ter verbas para o capitalizar em 2021, por decisão do Parlamento — não recorreu.

São três os processos administrativos que geraram, no final de 2018, sanções contra o banco encabeçado por António Ramalho, referentes a infrações cometidas um ano antes. Uma das falhas diz respeito a requisitos de capital, em que o supervisor indica qual o peso que os fundos próprios devem ter face aos riscos assumidos no negócio, para assegurar a solvabilidade de cada banco. Há, nesse âmbito, vários rácios, entre os quais o mais exigente, o CET1, e o rácio de capital total, para onde entram, além do capital de acionistas, outros instrumentos como dívida emitida pelos bancos.