EDP conclui venda das barragens no Douro à Engie

A EDP anunciou ter concluído esta semana a operação de venda de seis barragens no Douro ao consórcio liderado pela empresa francesa Engie, um ano depois de ter acordado a alienação daqueles ativos, por 2,2 mil milhões de euros.

Em causa está a venda de seis centrais hidroelétricas, com uma capacidade total de 1,7 gigawatts (GW), das quais três com armazenamento (Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro) e três de fio de água (Miranda, Bemposta e Picote).

Após esta alienação a EDP permanece como o maior produtor hidroelétrico do país, com uma capacidade instalada de 5,1 GW.

A concretização do negócio estava dependente da obtenção das habituais autorizações regulatórias e ainda de "luz verde" do Governo, enquanto representante do Estado, já que se trata de ativos que integram a concessão do domínio hídrico.

A operação tem sido contestada por alguns movimentos, como o Movimento Terras de Miranda, que reclama a obrigação de a EDP pagar ao Estado imposto de selo sobre esta transação à taxa de 5%, o que se traduziria em 110 milhões de euros.

Aquele movimento defende que o Governo exija esse montante à EDP e que o canalize para um fundo que beneficie as regiões onde as barragens estão instaladas.

A venda faz parte da estratégia de desalavancagem da EDP anunciada em 2019, que passava pela venda de um conjunto de ativos de forma a reduzir o endividamento da empresa e libertar capital para novos investimentos em renováveis e para melhorar a remuneração dos acionistas.

Em paralelo com este negócio, a EDP concretizou há dias a compra da empresa espanhola Viesgo, por 2,7 mil milhões de euros (com um investimento líquido de 2 mil milhões para a EDP, que conta no negócio com a australiana Macquarie).