Aeroporto: ANA disponível para avançar com os ‘caterpillars’ no Montijo em abril

A ANA está "inteiramente disponível para avançar com o Montijo", assegurou o presidente do Conselho de Administração da ANA, esta quinta-feira, no ‘webinar’ “Haverá retoma sem transporte aéreo?”, promovido pelo "Jornal Económico" e pela consultora BDC. E até já avançou com um projeto no regulador do sector da aviação, a ANAC. José Luís Arnaut lamentou que a construção do novo aeroporto esteja a ser travada "por questões políticas".

"Estamos preparados para pôr os ‘caterpillars’ a trabalhar já no mês de abril”, precisou. "O Montijo está iminente", frisou. Arnaut considera fundamental que se construa já o aeroporto do Montijo para evitar repetir em 2025 e 2026 os constrangimentos vividos em 2019, com o aumento do fluxo de passageiros nos aeroportos nacionais e a incapacidade ao nível de infraestruturas aeroportuárias para suprir as necessidades. O presidente do CA da ANA, controlada pela empresa francesa Vinci, salientou inclusive que foi contratada uma construtora portuguesa, a Mota Engil, para o fazer.

“Sabemos que há obstáculos colocados por algumas câmaras municipais por razões políticas”, afirmou o ex-ministro social-democrata, defendendo que é preciso rever a lei que permite que um único município ponha em causa obras “de interesse nacional”.

Vai haver uma avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto do Montijo, aprovada pelo Parlamento, e o ministro das Infraestruturas diz que espera ter novidades a breve prazo. Entretanto caducou a 9 de dezembro a declaração de impacte ambiental do campo de tiro de Alcochete.

“Só voltaremos a ter retoma económica, primeiro, se tivermos a retoma do turismo e, para haver retoma do turismo, tem de haver transportes aéreos e, para haver transportes aéreos, tem de haver infraestruturas aeroportuárias”, considerou.

José Luís Arnaut criticou duramente a aplicação de uma taxa de carbono que, diz, irá implicar um aumento de 20% no preço do bilhete de avião por cada passageiro. “Querem matar o turismo?”, questionou, apelando para que “haja responsabilidade” por parte do Governo. “Não é só moratórias, não é só bazucas, é preciso haver responsabilidade”, concluiu.