A megapensão de Jorge Jardim Gonçalves

Foram precisos 10 anos para que se colocasse um ponto final ao corte da pensão milionária que o fundador do BCP, Jardim Gonçalves, recebia e que rondava €174 mil brutos. O valor vai baixar para €49 mil, montante que está dentro do limite do salário máximo auferido por um administrador no ativo, e faz jus aos argumentos invocados pelo BCP quando reduziu as pensões aos ex-administradores Filipe Pinhal, Alípio Dias e Paulo Teixeira da Cruz em 2010. Argumentos que nunca tiveram o acordo de Jardim Gonçalves. Ao Expresso, o BCP afirma apenas que “o acordo é semelhante ao que foi celebrado com os restantes ex-administradores do banco”, em 2010, recusando dar mais explicações. Também o advogado de Jardim, Manuel Magalhães e Silva, recusa comentar o tema, acrescentando que o ex-banqueiro também não fará qualquer comentário.

Com um acordo semelhante ao dos ex-administradores, que contestaram os cortes mas acabaram por chegar a acordo com o banco, Jardim não só vê reduzida a sua pensão como perde também as regalias que mantinha como segurança privada, viatura com motorista e avião. Regalias que, enquanto o litígio durou, pagou do seu bolso, mas na expectativa de poder vir mais tarde a ser reembolsado.