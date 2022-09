Nova administração do Hospital da Cruz Vermelha toma posse

Decorreu esta quarta-feira, dia 16, a Assembleia Geral da Sociedade Gestora do Hospital da Cruz Vermelha na qual foram eleitos os membros dos novos órgãos sociais que iniciam funções a partir de agora.

Como o Expresso já tinha noticiado, Francisco Ramos, ex-secretário de Estado da Saúde e atual coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, é o presidente da comissão executiva. A equipa integra outro ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, além de José Donato Ramos, Catarina Baptista (tinha sido nomeada pela Cruz Vermelha e mantém-se), e Carlos Rodrigues da Silva (pela Parpública).

O presidente do conselho de administração, com funções não executivas, é Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). O conselho de administração inclui ainda um vogal não executivo do lado da Parpública, Tiago Mateus (que integrava a equipa anterior).

A nova gestão do hospital segue-se à compra pela SCML da participação maioritária (54,97%) na sociedade gestora da unidade hospitalar detida pela Cruz Vermelha Portuguesa, formalizada na passada segunda-feira.

Os 45% que estão nas mãos da Parpública também estão em processo de alienação à Santa Casa.