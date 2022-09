NOS financia-se em 100 milhões de euros com custo associado à sua sustentabilidade

A NOS anunciou esta quarta-feira, 16 de dezembro, que vai fazer a primeira emissão de uma linha de financiamento sustentável de operador de telecomunicações em Portugal. Está em causa uma operação de 100 milhões de euros e com maturidade em 2026, emitida pelo BBVA. Não é indicado qual o juro da emissão.

"Com esta operação, a NOS liga de forma tangível uma parte do seu custo de financiamento ao seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas 'best in class' em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)", refere a NOS, em comunicado.

A empresa liderada por Miguel Almeida refere que mantém "o seu custo médio da dívida em patamares muito atrativos face às suas congéneres nacionais e europeias, como o demonstra o custo médio da dívida de 1,2% reportado para os primeiros nove meses de 2020".

A NOS tem um rácio de endividamento dívida financeira líquida/EBITDA após leasings de 1,4 vezes, um valor bastante abaixo das outras empresas do setor das telecomunicações, o que demonstra a solidez ímpar do seu balanço consolidado".

A operadora refere ainda que "os termos acordados incluem uma componente relativa ao desempenho e classificação ESG da NOS, certificada pela VigeoEiris", salientando que "esta pontuação classifica a NOS como a quinta melhor empresa de telecomunicações na Europa, entre 41 empresas do setor avaliadas".

A avaliação da VigeoEiris incide em seis dimensões: comportamento da empresa, direitos humanos, ambiente, envolvimento com a comunidade, governo da sociedade e recursos humanos.