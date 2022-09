Tarifas reguladas de eletricidade afinal baixam 0,6% em janeiro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou as tarifas a vigorar em 2021, que se traduzem numa redução de 0,6% dos preços finais para as famílias abastecidas no mercado regulado (quase um milhão de clientes). Em outubro a proposta do regulador era de uma variação nula dos preços.

Para as famílias servidas no mercado liberalizado os preços finais dependerão das ofertas de cada comercializador, sendo certo que todos ficarão sujeitos a um aumento de 3,6% das tarifas de acesso à rede. Na proposta de outubro a ERSE avançava com um aumento de 4,2% das tarifas de acesso da baixa tensão normal.

Também a indústria sai beneficiada com a versão final das tarifas de eletricidade. Na média, alta e muito alta tensão a variação de preços em 2021 será nula, informou o regulador.

Ao que o Expresso apurou, a revisão em baixa das tarifas de eletricidade resultou da contabilização de receita adicional proveniente da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE) face ao valor que a ERSE tinha considerado na proposta anunciada em outubro.

Para as famílias do mercado é mais uma descida dos preços finais, depois de uma redução de 2,7% em 2020 e de uma queda das tarifas de 3,5% em 2019, e de uma ligeira redução de 0,2% em 2018. O ano 2017 foi a última vez que os preços regulados da eletricidade subiram, com um acréscimo de 1,2%.