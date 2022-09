TAP: Pedro Nuno Santos não se demite. E assegura: "vou estar aqui muitos aninhos"

"A minha presença aqui devia ser suficiente para responder à sua pergunta", afirmou Pedro Nuno Santos, em resposta ao deputado do CDS João Gonçalves Pereira, que repetiu a pergunta três vezes, na audição onde o ministro das Infraestruturas esteve a explicar o plano de reestruturação da TAP que apresentou na semana passada em Bruxelas.

João Gonçalves Pereira perguntava ao ministro das Infraestruturas se considerava que tinha condições para continuar no cargo, depois de o primeiro-ministro o ter desautorizado ao decidir não levar a reestruturação da TAP a votação no parlamento, considerando que era uma decisão que não fazia sentido do ponto de vista da governação.

"Eu estou aqui e vou estar aqui muitos aninhos, pode ter a certeza do que lhe estou a dizer", afirmou o ministro, classificando a pergunta do deputado do CDS como "provocatória"