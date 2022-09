O que perde o Facebook com a venda de Instagram e WhatsApp

Corria o mês de setembro, a pandemia já estava a dar sinais de segunda vaga e já ninguém tinha dúvidas de que o poder político dos EUA iria limitar o poder das grandes empresas tecnológicas. E mesmo assim, o Facebook ainda tentou mais um passo na estratégia há muito delineada: a possibilidade de os utilizadores do Instagram passarem a comunicar com utilizadores do Facebook através da plataforma de mensagens instantâneas Messenger, que começou por estar associada ao Facebook, mas agora é um produto autónomo, que por sinal concorre com o WhatsApp, que também é uma marca detida pelo Facebook.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler