Vacinas da covid-19 não deverão ser obrigatórias para quem fizer viagens, diz o WTTC

O Conselho Mundial de Turismo e Viagens (na sigla original, WTTC - World Travel and Tourism Council) apelou esta segunda-feira a um "restaurar imediato das viagens internacionais utilizando processos comprovados" de proteção à covid-19, sem ter de se esperar pelos efeito dos planos de vacinação ou requerer que o imunizante se torne obrigatório para deslocações envolvendo transporte aéreo.

O organismo internacional que representa o sector privado da indústria de turismo e viagens, a par do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI), do Forum Económico Mundial (WEF), ou da Câmara de Comércio Internacional (ICC), defende que "o mundo não pode esperar pela implementação de vacinas à covid-19", apesar de reconhecer que estas "a prazo, têm um papel essencial a combater o coronavírus e a restaurar as viagens internacionais".

"No entanto, este não pode ser um requisito para viajar", sustenta o WTTC, frisando que o sector de turismo e viagens "precisa de se relançar já para se salvar, além de milhões de empregos nesta indústria e na economia global". Para o Conselho Mundial de Turismo e Viagens "levar as pessoas de volta ao trabalho também irá trazer enormes benefícios de saúde a todos que, em todo o mundo, viram o seu meio de sustento afetado pela devastadora pandemia covid-19".

174 milhões de empregos ameaçados

Segundo dados recentes recolhidos pelo WTTC, há de momento 174 milhões de empregos que, de momento, estão em risco, devido à paralisação gerada pelo surto.

A organização mundial que representa a indústria defende que os corredores aéreos que foram recentemente abertos de forma "segura", com base em testes e protocolos de higiene - destacando o caso do corredor entre o aeroporto de Heathrow, em Londres, para o Dubai, demonstram que "as viagens internacionais já se podem realizar com um grau de risco mínimo e aceitável".

Enfatizando que as vacinas não deverão ser um requisito obrigatório das viagens, o WTTC aponta neste campo quatro medidas prioritárias, a começar pela necessidade de todos os passageiros fazerem testes à covid-19 antes da partida, deforma a "minimizar-se o risco de transmissão".

Seguir regras e protocolos de higiene no circuito das viagens é outra das medidas destacadas pelo WTTC, que também aponta a necessidade de "todos os governos adoitarem políticas claras de gestão de risco", em conformidade com as recomendações da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO), entre outras entidades, cuja abordagem vai em sentido oposto à imposição de quarentenas de 14 dias no destino da viagem.

Uma quarta recomendação do WTTC para o relançamento das viagens internacionais é a criação de um passe com informação digitalizada sobre cada passageiro, eliminando assim a necessidade de verificações manuais em cada ponto do circuito.

"As vacinas, se forem seguras e efecazes, serão um fator crítico para combater a covid-19 e restaurar a confiança das pessoas em interagir umas com as outras", nota Gloria Guevara, presidente do WTTC, lembrando que os planos de vacinação a nível mundial "levarão um tempo considerável" até produzirem efeitos.

"Os Governos têm agora de demonstrar a sua liderança abrindo corredores de viagem bilaterars, em rotas chave a nível internacional, com outros países onde se utilizem processos de gestão de risco igualmente robustos", sustenta a presidente do WTTC.