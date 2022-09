Subsídios de Natal em risco. Restaurantes apelam à Segurança Social para regularizar "com urgência" os apoios em falta

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou para o facto de haver "pagamentos em falta que são devidos às empresas no âmbito dos vários apoios à covid-19" e a necessidade de a Segurança Social os agilizar "com urgência".

"Num mês com fortes limitações ao normal funcionamento dos estabelecimentos, em que acresce a necessidade de pagamento dos subsídios de Natal, reveste-se da maior importância que a Segurança Social agilize os pagamentos que são devidos às empresas no âmbito dos vários apoios covid-19", enfatiza a associação representativa dos restaurantes.

Entre os pagamentos em falta, incluem-se ajudas financeiras associadas aos pacotes de lay-off simplificado, de Apoio à Retoma Progressiva e de Apoio Extraordinário à Redução da Atividade Económica, segundo detalha a AHRESP.

"A falta destes pagamentos compromete a capacidade das empresas darem resposta às suas inúmeras obrigações, nomeadamente no pagamento de salários", adverte a associação.

A AHRESP sublinha ainda que "no âmbito do Apoio à Retoma Progressiva e do Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial, a Segurança Social Direta não está a permitir a emissão de certidões de não dívida com a situação devidamente regularizada".

Neste campo, o apelo da associação de restaurantes à Segurança Social é que "corrija as múltiplas situações de dívida que foram incorretamente criadas, uma vez que colocam em causa a candidatura a outros apoios covid-19, que exigem uma situação contributiva regularizada".