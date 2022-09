Covid-19. As pequenas empresas sofrem mais, mostra inquérito da CIP

Os números são do último inquérito da CIP: 83% das empresas diz que os programas de apoio do Estado português estão aquém ou muito aquém do que necessitam. O quadro é transversal a todo o tecido empresarial, mas a análise dos resultados mostra que as pequenas e micro empresas estão a ressentir-se mais do que as médias e grandes empresas.

No que respeita à evolução das vendas e prestação de serviços em novembro face ao mesmo mês de 2019, por exemplo, a queda é um problema comum a todas as empresas, mas se há 47% das grandes empresas a dizerem que as vendas caíram, enquanto 36% referem subidas, nas micro são 60% a falar em descida e só 11% a apontar um crescimento.

Quanto ao futuro próximo, o pessimismo também é mais forte nas empresas mais pequenas. Considerando um período de quatro meses (dezembro - março), 56% das micro empresas esperam um diminuição das vendas contra as 8% que acreditam numa evolução positiva e as 36% que apostam na manutenção. Já entre as grandes empresas, 47% admite que o quadro vai melhorar, havendo 30% a apostar numa descida.

No que respeita ao investimento, o cenário mantém-se. Do lado das micro empresas, só 17% prevê aumentar o investimento no próximo ano comparativamente a 2019 e nas grandes empresas essa percentagem sobe para 27%.

"Mas o mais preocupante é a deterioração dos valores de investimento: "Nas empresas que pensam diminuir o investimento o valor da diminuição passa de 53% para 55% e nas que pensam aumentar o investimento, o acréscimo diminui de 38% para 28%", diz o último inquérito do projeto Sinais Vitais - Expetativas face a um futuro próximo - Dezembro de 2020, da CIP - Confederação Empresarial de Portugal (CIP), desenvolvido em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa.

Relativamente aos recursos humanos, a maioria vota na manutenção (74%) , mas as que esperam ver reduções no número de trabalhadores (14%) já são mais do que as que esperam aumentar esse número até março (12%).

Outros dados deste estudo mostram que entre novembro e dezembro, o número de empresas que pediu financiamento bancário subiu de 44% para 46%, enquanto o número de empresas que ainda não receberam esse financiamento saltou de de 8% para 11%.

"Há que concretizar"

As encomendas em carteiras estão a diminuir em muito mais empresas do que aquelas que estão a aumentar (44% versus 12%), mostra este inquérito.

Assim, o presidente da CIP, António Saraiva, mantém um tom crítico em relação ao Governo. "As empresas querem ver apoios no terreno e não apenas anúncios. Não chega fazer anúncio atrás de anúncio. Há que concretizar, executar", diz.

Considerando que o Governo "não pode ficar à espera de fundos comunitários" para atuar, o líder associativo deixa claro que se o Executivo tivesse avançado com algumas das propostas apresentadas pela CIP em abril e maio, "algumas empresas e empregos teriam sido salvos". As medidas agora anunciados "teriam tido um efeito mais benéfico (se tivessem sido adotadas nessa altura), em tempo oportuno", defende.

Se a resposta "peca por tardia", o presidente da CIP sustenta que as medidas devem obedecer a três critérios: "rapidez, proporcionalidade e racionalidade". "E rápidas é coisa que as medidas não têm sido quando a economia tem regras que não se compadecem com esta morosidade", comenta.

Para António Saraiva, é evidente que o compasso de espero pela chegada das medidas ao terreno tem causado "muito cansaço" e ditou falências e perdas de emprego". "Com a pandemia, já se perderam cerca de 110 mil postos de trabalho" e, não sabendo quantas empresas e postos de trabalho teria salvo com a adoção atempada das medidas propostas pela CIP, está certo de que "teria sido possível evitar algumas dessas falências e algumas perdas de postos de trabalho, ou até de muitos deles".