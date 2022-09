Banco de Portugal: segunda vaga da pandemia dita nova queda da economia portuguesa no quarto trimestre

Depois da forte recuperação durante o Verão, a economia portuguesa vai sofrer uma nova queda no quarto trimestre deste ano, antecipa o Banco de Portugal (BdP).

Esta segunda-feira, o governador Mário Centeno apresentou as últimas projeções do banco central para a economia portuguesa entre 2020 e 2023 e o cenário traçado para o quarto trimestre deste ano é uma queda da atividade de 1,8% face aos três meses anteriores (menos 8% em termos homólogos). Recorde-se que o terceiro trimestre ficou marcado por uma forte recuperação, depois do trambolhão inédito sofrido na Primavera, por causa das medidas de confinamento para travar a pandemia de covid-19.

É precisamente a pandemia que explica esta nova queda nos últimos três meses deste ano. É uma "consequência da segunda vaga da pandemia e das medidas que foram adotadas" para a combater, como o confinamento parcial em muitos concelhos do país, frisou Mário Centeno.

O governador indicou que os dados disponíveis sinalizam uma "queda da atividade claramente marcada ao longo de novembro e que os indicadores parcelares mostram que a tendência se mantém em dezembro".

Esta má ponta final do ano vai penalizar a recuperação esperada para 2021. O BdP espera um crescimento de 3,9%, valor bem mais modesto do que os 5,4% que o Governo inscreveu no Orçamento do Estado para o próximo ano.

"A taxa de crescimento em 2021 é muito afetada pelo mau ponto de partida do quarto trimestre de 2020", explicou o governador. Centeno usou mesmo a expressão "um pouco enganadora", sobretudo quando comparada com a expansão prevista para 2022, que atinge os 4,5%. O crescimento mais moderado em 2021 "tem muito a ver com isto [o efeito de arrastamento da má ponta final de 2020]", frisou.

Desta forma, no final de 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) vai estar ainda 3,4% abaixo do patamar do final de 2019, ou seja, do seu nível pré-crise, antecipa o Banco de Portugal, esperando que esse patamar seja atingido em 2022.

O banco central apresentou ainda projeções para 2023, quando espera que a economia portuguesa cresça 2,4%.

O governador deixou ainda uma mensagem de que as medidas de apoio não devem ser retiradas demasiado cedo, destacando que o Banco Central Europeu, por exemplo, ainda na semana passada anunciou o reforço do seu programa de compra de dívida.

Considerando, a este propósito, que a "compreensão política na Europa não tem precedentes face ao passado recente", Centeno destacou que "não vamos ter nenhuma surpresa" no que toca à robustez e sustentabilidade das medidas de apoio.

O governador - que até junho foi ministro das Finanças - vincou que na semana passada Portugal tinha, a um ano, as taxas de juro da dívida soberana "mais baixas de todos os países da área do euro, incluindo a Alemanha" e que "mais de três quartos da dívida portuguesa têm taxas de juro negativas".

Frisando que "não é por acaso", apontou "um conjunto de decisões que promovem a resiliência" e que "temos obrigação de manter esta tendência". "Enquanto assim for, estou seguro que a Europa se manterá unida" na resposta à crise, rematou o governador.