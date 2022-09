Ministra da Agricultura elogia “a resiliência e a capacidade de trabalho dos agricultores portugueses”

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, assinalou com um elogio aos agricultores os mais recentes números do Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelam um crescimento de 6,1% entre setembro e outubro das exportações do sector agroalimentar.

Num comunicado divulgado este sábado pelo Ministério da Agricultura, Maria do Céu Antunes refere que estes dados “demonstram, mais uma vez, a resiliência e a capacidade de trabalho dos agricultores portugueses e de todo setor agroalimentar”.

Também no acumulado de janeiro a outubro as exportações do sector agroalimentar apresentam um crescimento de 2,7% face ao ano passado, de acordo com o INE.

"Considerando apenas a agricultura, o crescimento é ainda maior. No acumulado de janeiro a outubro de 2020, quando comparado com o mesmo período de 2019, as exportações aumentaram 6,6%", sublinha o Ministério da Agricultura.

Apesar deste crescimento das exportações, o rendimento global da atividade agrícola este ano em Portugal deverá diminuir 3,3% face a 2019.

O Governo salienta no mesmo comunicado que já acionou várias medidas de apoio a este sector, como "o reforço dos pagamentos diretos, os adiantamentos no âmbito do Pagamento Único 2020, as medidas de crise para os vinhos, a linha de crédito bonificada, de 20 milhões de euros, dirigida aos produtores de flores de corte e plantas ornamentais, o apoio excecional destinado aos sectores da carne de aves, ovos, carne de suíno ou o reforço das cadeias curtas e mercados locais".

“Continuaremos a acompanhar de forma muita próxima os nossos agricultores para podermos, a todo o tempo, por no terreno as medidas e as ações necessárias para que a agricultura continue a alimentar quem sempre nos alimentou”, prometeu a ministra da Agricultura no comunicado divulgado este sábado.