Imobiliário. Casas de luxo em antigo prédio da CGD em Lisboa

A zona das Avenidas Novas, em Lisboa, vai receber um novo empreendimento de habitação de luxo e as obras de demolição já arrancaram. Fica na Avenida 5 de Outubro, perto de Entrecampos, e trata-se da transformação de um edifício de escritórios que pertencia à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e que foi comprado pela Habitat Invest. Esta é promotora portuguesa que está a desenvolver este projeto que se vai chamar Linea Residences e terá 36 apartamentos T1 a T4 duplex com preços entre os €600 mil e os €3 milhões.

“A Habitat Invest não trabalha o luxo. Temos projetos para a classe alta e outros com preços um pouco mais baixos, mas que ainda custam €3 a €4 mil por metro quadrado (m2). Era importante haver projetos a €2 mil ou €2500/m2 em Lisboa, mas nós não conseguimos lá chegar porque os custos dos terrenos não o permitem, só com apoios do Estado ou das autarquias”, diz ao Expresso o presidente do conselho de administração e CEO da Habitat Invest, Luís Correa de Barros. E foi isso que aconteceu neste projeto. “O que pagámos pelo edifício não dava para fazer ali outra coisa a não ser habitação e, neste caso, de topo”, explica, no entanto, sem revelar o valor pago à CGD nem o montante de investimento total no projeto. “Não o dizemos porque é, para nós, um princípio de prudência”, acrescenta.