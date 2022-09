Fundos. Que novidades vai o noroeste português vender ao mundo em 2040?

Energias renováveis eólicas. Solar térmico e fotovoltaico. Mobilidade elétrica e redes inteligentes. Eletrónica automóvel, navegação e conectividade auto. Engenharia dos transportes ferroviários. Engenharia aeronáutica e espacial. Engenharia oceânica e tecnologias submarinas. Automação e robótica. Redes e serviços de telecomunicações. Software para aplicações empresariais. Soluções de comércio, pagamentos e transações financeiras digitais. Media digital e conteúdos multimédia interativos. Farmácia, biotecnologia para a saúde e engenharia biomédica.

Estas são as 13 atividades emergentes (protoclusters) que podem potenciar o contributo do noroeste do país para o crescimento da economia portuguesa nas próximas décadas. Tenha a região mais inovadora e exportadora do país a visão de investir a nova vaga de fundos europeus para a próxima década não só nos bens e serviços que o mundo vai querer comprar em 2030, mas sobretudo em 2040 ou 2050.